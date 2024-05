As hortaliças são alimentos vegetais, geralmente consumidos na forma de folhas, raízes, frutos ou talos. Elas são conhecidas por sua riqueza em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e fibras, que desempenham um papel importante no funcionamento saudável do corpo humano. Isso porque o consumo regular de hortaliças é fundamental para manter uma dieta equilibrada e fornecer ao organismo os nutrientes necessários para diversas funções e prevenção de doenças crônicas.