O focinho do cachorro desempenha um papel central na vida do animal e na forma como ele interage com o mundo ao redor. Além de ser uma poderosa ferramenta para detectar uma ampla gama de odores, o nariz tem funções que vão desde comunicação a regulação térmica. Ou seja, é cercado por uma infinidade de curiosidades interessantes para descobrir. Por isso, a seguir, confira algumas delas!