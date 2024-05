As proteínas são nutrientes fundamentais para o funcionamento do organismo. Responsáveis por trazer benefícios para a qualidade da pele, do cabelo e das unhas, elas são importantes aliadas de quem está de dieta, pois ajudam a fortalecer o sistema imunológico e repõem as energias. Por isso, confira 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para inserir no seu dia a dia!