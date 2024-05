A chia é uma semente pequena, originária da América Central. Cultivada em diversas partes do mundo, ela é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde. “A fibra presente nesta semente auxilia no funcionamento intestinal, pois a poderosa ação do ômega 3 combate a inflamação das células causada pelo excesso de gordura”, conta a nutricionista Izabella Frattezi.