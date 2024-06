Se você é da turma que prefere relaxar e passar o feriado de Corpus Christi no sossego do lar, que tal investir em uma boa leitura? Essa é a oportunidade que faltava não apenas para descansar, mas, também, para se aventurar em narrativas épicas, thriller de tirar o fôlego e romances bem-humorados que garantem um quentinho no coração.