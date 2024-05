O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo e inclui uma boa variedade de produtos, com características distintas influenciadas pela região de cultivo, altitude, clima e métodos de processamento. Segundo Wilton Bezerra, CEO da Cheirin Bão, rede de cafeterias, cada tipo de café brasileiro oferece uma experiência sensorial única, refletindo a diversidade geográfica e climática do país. “Se você tiver oportunidade, experimentar cafés de diferentes regiões proporciona uma rica exploração dos sabores e aromas”, diz ele.