As sopas termogênicas são grandes aliadas no processo de emagrecimento, pois melhoram o funcionamento do metabolismo, possuem baixas calorias e contêm nutrientes importantes para o corpo, impulsionando a disposição para a prática de exercícios e diminuindo a retenção de líquido. Além disso, são ideais para variar o cardápio. Sabendo disso, veja 6 receitas para te ajudar a emagrecer!