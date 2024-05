Frutas, normalmente, utilizadas no preparo de doces, sucos e geleias, se combinadas de maneira correta, podem compor deliciosos pratos salgados diferentes e nutritivos. Isso porque a acidez e o doce desses alimentos ajudam a equilibrar e a ressaltar o sabor das comidas. Além disso, são fontes ricas em vitaminas e minerais que auxiliam no funcionamento do organismo. Veja, a seguir, 6 receitas simples para você experimentar.