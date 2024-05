Os exercícios físicos são uma excelente maneira de movimentar o corpo e manter a saúde do organismo em dia; por isso, estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Não é à toa que, conforme dados do Numbeo, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Statista, o país ocupa o segundo lugar no ranking mundial da população que mais frequenta a academia.