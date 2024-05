Geralmente consumida durante as dietas, a aveia é um cereal rico em vitaminas, nutrientes e fibras fundamentais para o funcionamento do organismo. Com efeito antioxidante, ela ajuda a eliminar toxinas do corpo. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a nutricionista Daniela Medeiros.