O glúten é uma proteína presente na composição de cereais e farinhas que, quando consumido por pessoas com doença celíaca, pode causar problemas à saúde do corpo. Além disso, também é uma substância que deve ser evitada por quem deseja emagrecer, pois assim reduz-se o consumo de alimentos como pães, bolachas e bolos, consequentemente diminuindo o valor calórico ingerido. No entanto, isso deve ser feito com acompanhamento médico.