Quando saímos do consultório médico com a receita dos remédios em mãos, às vezes temos dúvidas sobre esses produtos. Como ingerir, como ele vai agir no organismo, o que fazer depois de seu vencimento, são alguns questionamentos. A ajuda pode vir da orientação do farmacêutico no momento da compra, na retirada em postos de saúde ou na aquisição em farmácias comunitárias.