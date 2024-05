É natural que o cabelo tingido vá perdendo a intensidade da cor ao longo do tempo devido a fatores como lavagens frequentes, exposição ao sol e uso de ferramentas térmicas. Todavia, alguns cuidados específicos podem ajudar a minimizar esse desbotamento e prolongar a vivacidade da cor. Por isso, com a ajuda do hair stylist Bruno Lopes, listamos algumas dicas para você garantir que a coloração se mantenha bonita e vibrante por mais tempo. Confira!