Quantas vezes já nos pegamos inventando desculpas para evitar o exercício físico? Seja o clima, o pouco tempo, o custo ou simplesmente a preguiça, a maioria já recorreu a essas justificativas para escapar do compromisso com a atividade física. Todavia, manter uma rotina de exercícios requer mais do que apenas força de vontade; demanda disciplina para superar as barreiras que nós mesmos criamos.