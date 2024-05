Gêmeos, o terceiro signo do zodíaco, é regido por Mercúrio. A sua pedra é a Ágata e o seu elemento é o Ar, o que torna as mulheres deste signo comunicativas, criativas e ávidas pela necessidade de se movimentar. Segundo a astróloga Thaís Mariano, as geminianas também são curiosas, atentas e detêm uma mente ágil. “[As nativas de Gêmeos] falam com desenvoltura sobre diversos assuntos, às vezes, todos ao mesmo tempo. Têm sempre uma informação sobre algo que você queira saber”, comenta.