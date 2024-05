A Lei dos Medicamentos Genéricos no Brasil foi instituída em 1999 com a promulgação da Lei n.º 9.787, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A legislação classifica esse tipo de medicação como “medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade […]”.