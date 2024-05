O limão é uma fruta versátil e repleta de benefícios para a saúde, destacando-se como um aliado no processo de emagrecimento. Rico em vitamina C e antioxidantes, ele possui propriedades que auxiliam na desintoxicação do organismo, contribuindo para a eliminação de toxinas e resíduos prejudiciais. Além disso, é possível adicioná-lo em variadas receitas de sucos para melhorar o funcionamento do organismo e auxiliar na perda de peso. Confira!