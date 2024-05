Os doces tradicionais de Minas Gerais, verdadeiras obras-primas culinárias, encantam os paladares há gerações. O estado é famoso por seus doces caseiros, que preservam tradições e segredos transmitidos ao longo do tempo. Entre os mais emblemáticos, está o doce de leite, feito a partir do cozimento lento do leite com açúcar, resultando em uma textura cremosa e um sabor irresistivelmente adocicado. A seguir, confira como preparar essa e outras delícias mineiras!