As proteínas são fundamentais para o bom funcionamento do corpo e, apesar de serem associadas às carnes, também podem ser encontradas em ingredientes vegetais, que desempenham funções essenciais no organismo. “[As proteínas] são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia”, explica a nutricionista Alessandra Luglio.