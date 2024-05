No dia 24 de maio é celebrado o ‘Dia Nacional do Café’ que, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), é uma das bebidas favoritas dos brasileiros. Para comemorar a data, nada melhor do que apreciar o delicioso sabor desse ingrediente, que não necessariamente precisa ser consumido da maneira tradicional, já que ele é versátil e combina com diversas receitas. Abaixo, confira opções para você testar em casa!