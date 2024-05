Quando chega um feriado, especialmente o Dia do Trabalhador, merecemos realmente relaxar e aproveitar um tempo de qualidade, preferencialmente acompanhado de uma boa refeição. Pensando nisso, confira cinco receitas que são a combinação perfeita de praticidade e sabor para não precisar passar horas na cozinha, mas ainda assim impressionar quem for saboreá-las com você.