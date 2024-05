O controle cuidadoso da dieta é essencial para manter os níveis de açúcar no sangue dentro de limites saudáveis e, apesar da crença popular, diabéticos também podem comer sobremesas gostosas de maneira balanceada. “O consumo de doces não é proibido. Tem que haver uma moderação no consumo e troca do doce tradicional pelo diet, sempre tentando evitar o consumo diário”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub.