Quando falamos em férias, o que nos vem logo à cabeça são praias, cachoeiras, rios e principalmente a região Nordeste do Brasil. Quando escolhemos um destino repleto de atrações para viajar como o Ceará, ficamos com desejo de visitar Fortaleza, e as praias mais divulgadas daquele estado, como Jericoacoara, Canoa Quebrada, Cumbuco e, mais recentemente, a badalada Fortim.