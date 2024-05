Junho traz uma série de lançamentos emocionantes para os assinantes da Netflix. Entre os destaques, estão filmes e séries com histórias envolventes que prometem prender o espectador no sofá. Para os fãs de “Sweet Tooth”, chega a terceira e última temporada com mais aventuras de Gus. Há também o documentário “Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota”, sobre o primeiro imperador chinês.