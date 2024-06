Junho chega com grandes lançamentos no Prime Video. Neste mês, há a estreia da 4ª temporada de ‘The Boys’, com episódios repletos de ação e luta para impedir, mais uma vez, que o Capitão Pátria destrua o mundo. Para os fãs da talentosa cantora Celine Dion, há o tão esperado documentário que presta homenagem à sua carreira.