13 de maio marca um momento crucial na história do Brasil, sendo o Dia da Abolição da Escravatura no país, por meio da assinatura da Lei Áurea em 1888. A escravidão deixou uma marca profunda na história brasileira, moldando a sociedade e a cultura do país de maneiras duradouras. Os efeitos desse período sombrio são sentidos até hoje, refletindo-se nas desigualdades sociais, econômicas e raciais.