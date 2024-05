A influenza, também conhecida como gripe, é uma infecção viral altamente contagiosa que afeta o sistema respiratório. Causada pelos vírus da família Orthomyxoviridae, principalmente os tipos A, B e C, a condição manifesta-se por meio de sintomas como febre, dor de garganta, tosse, dores musculares e fadiga. A transmissão da gripe ocorre principalmente por meio do contato com gotículas respiratórias infectadas, seja diretamente de pessoa para pessoa ou ao tocar superfícies contaminadas.