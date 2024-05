Atualmente, mais de 5 mil crianças e adolescentes no Brasil estão aptos para adoção, enquanto cerca de 36 mil famílias estão dispostas a adotar. No entanto, apenas 2,7% dessas famílias aceitam adotar crianças acima de dez anos, deixando muitos jovens em casas de acolhimento, segundo levantamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).