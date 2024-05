Para além dos estereótipos, jogos online têm um impacto positivo ao atravessar a tela e tocar crianças e adolescentes com seus detalhes gráficos, enredos, cores e estímulo à criatividade. Não à toa, muitos desses videogames são transformados em filmes e chegam às telonas trazendo uma nova visão que consolida ainda mais a curiosidade e o desejo dos jovens de desenvolverem seus próprios jogos. Tal estímulo à cultura e à educação são uns dos vários fatores que fazem parte da cultura geek, celebrada em 25 de maio com o nome de Dia do Orgulho Geek.