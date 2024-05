A cidadania é mais do que um simples status legal, é um vínculo emocional, cultural e político que une a pessoa a uma nação. No entanto, em um mundo cada vez mais globalizado, a dupla cidadania emergiu como uma ferramenta valiosa para superar os entraves impostos pelos países. Este fenômeno não apenas beneficia as famílias, mas também fortalece as relações internacionais e promove a diversidade cultural.