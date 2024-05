Quem nunca derramou uma bebida no sofá? Por mais cuidado que tenhamos, sempre podem acontecer situações chatas envolvendo visitas ou até mesmo crianças. Diante destes imprevistos, é comum bater um misto de desespero e incerteza, que podem levar a erros na hora da limpeza. E ao contrário do que se imagina, passar um pano com água nem sempre é a melhor escolha.