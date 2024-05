A raça burmilla é relativamente nova. Ela surgiu na Grã-Bretanha, na década de 1980, por um cruzamento acidental entre um gato persa chinchila e uma fêmea birmanesa. Isso resultou em quatro gatinhos diferenciados, com pelagem prateada com pontas mais escuras, o que impressionou os criadores da época. Inclusive, “burmilla” é a combinação do nome das duas raças que deram origem a esse tipo de felino. Depois, foram feitos novos cruzamentos até chegar ao padrão conhecido hoje.