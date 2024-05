Na correria do dia a dia, nem sempre é possível descansar entre tantas demandas e desafios da maternidade — sem contar todas as outras tarefas. Às vezes, o tempo parece curto demais para a quantidade de responsabilidades. Mas as mães também merecem cuidar de si e reservar momentos de sossego apenas para aproveitar a própria presença. E tem algo melhor do que relaxar na companhia de uma boa história?