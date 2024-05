As frutas e os legumes desempenham um papel crucial na promoção da saúde e no equilíbrio da dieta. Rico em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, esse grupo de alimentos fornece uma ampla gama de nutrientes essenciais para o funcionamento saudável do corpo humano, desde a manutenção da saúde dos ossos, da pele e dos cabelos até o fortalecimento do sistema imunológico e a regulação do metabolismo.