Cuidar da alimentação no outono é essencial para manter a saúde em dia e prevenir problemas comuns dessa estação, como resfriados e gripes. Nesta época do ano, as temperaturas começam a cair, e o corpo precisa de uma nutrição adequada para fortalecer o sistema imunológico. Felizmente, é possível encontrar uma variedade de frutas e vegetais frescos, ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.