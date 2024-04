A doença de Parkinson, um distúrbio neurológico crônico e progressivo, afeta o sistema nervoso central. Atinge aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 55 anos, sendo mais de 200 mil pessoas somente no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Além disso, com o crescimento da expectativa de vida e do envelhecimento, esses números podem dobrar até 2040.