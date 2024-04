A região pélvica é uma área do corpo humano localizada na parte inferior do tronco, entre o abdômen e as pernas. Ela abriga uma série de órgãos vitais e estruturas importantes, incluindo os órgãos reprodutivos (como útero, ovários e testículos), a bexiga, o reto e parte do cólon. Além disso, também inclui músculos, ligamentos e tecidos conjuntivos que desempenham papéis cruciais no suporte e na estabilidade do tronco e na função dos órgãos internos.