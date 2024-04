A hepatite, uma inflamação do fígado com múltiplas origens, representa uma preocupação significativa para a saúde pública, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Entre as várias formas dessa condição, a hepatite A se destaca como uma das principais variantes virais. Caracterizada por uma gama de sintomas iniciais, como fadiga, febre e dores musculares, a hepatite A pode evoluir para complicações graves se não for tratada adequadamente.