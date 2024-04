Nos estudos da Astrologia, os planetas do Mapa Astral são considerados agentes influentes que moldam as características e as tendências de cada signo do zodíaco. Nesse sentido, cada astro representa diferentes aspectos em nossos potenciais e características. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como eles agem em Touro. Confira!