Reencontrar retratos e reler diários é uma maneira de repassar fases da vida. Em um domingo chuvoso, uma mudança de casa ou de ciclo, é comum aparecer aquela caixa que nos leva ao túnel do tempo. Esses registros são testemunhas de quem éramos em diferentes momentos. Ao encontrá-los, podemos rever nossa linha do tempo com o distanciamento necessário à reflexão.