A Serpente, sexto signo do Horóscopo Chinês, no zodíaco, corresponde a Touro. Com polaridade Yin, é regida pelo planeta Marte. O elemento dos nativos da Serpente é o fogo, as pedras são safira azul e esmeralda, a flor é o cardo e o metal é o cobre. Já a erva é capim-cidreira, o aroma é de rosa, as cores são verde-claro e rosa, e o número da sorte é o 6.