Poucos lugares combinam literatura, cultura popular e história tão bem quanto Ilhéus. O destino baiano é conhecido não só por figurar nas páginas de Jorge Amado, mas também por ser cenário de novela e filme. Além de ter construído um doce império no início do século 20, quando se tornou o maior produtor de cacau do mundo. Fundada em 1536, é uma das cidades mais antigas do país, destacando-se tanto por seu passado histórico quanto por sua riqueza natural.