Nesta terça-feira (09/04), o 20º paredão do BBB 24 foi formado. Dessa vez, Beatriz – ao lado de Davi e Isabelle – disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Indicada à berlinda por um contragolpe do baiano, com quem teve um recente embate, a sister defendeu a sua permanência no jogo, ressaltando que o país conhece a sua trajetória e personalidade.