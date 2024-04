Com a chegada do outono, os dias começam a se tornar mais frios. E, assim como nas demais estações do ano, as condições do tempo influenciam diretamente a oleosidade, o viço e a beleza da pele. “No outono e no inverno, ou em locais onde o ar é muito seco, a pele pode e deve ser hidratada mais vezes durante o dia, porque irá sofrer com o clima e ficar mais ressecada”, explica a médica dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.