Conquistar unhas bonitas naturalmente é o desejo de muitas pessoas que valorizam a saúde e a estética das mãos. Todavia, mantê-las em ótimo estado requer mais do que simplesmente aplicar esmaltes coloridos. É necessário adotar uma rotina de cuidados. Com hábitos simples e práticas saudáveis, por exemplo, você pode obter unhas fortes, resistentes e com uma aparência impecável!