A culinária indígena brasileira é uma expressão direta da relação íntima que os povos originários têm com a terra e seus recursos naturais. Esses alimentos não apenas nutrem o corpo, mas também carregam consigo a sabedoria e as tradições desses povos. Conhecê-los é adentrar um universo de sabores e práticas que preexistem à formação do Brasil contemporâneo. Por isso, confira oito alimentos fundamentais da cultura indígena brasileira, seus usos e a importância de mantê-los vivos em nossa cultura alimentar.