Nos últimos anos, a alimentação sem glúten e sem lactose tem ganhado cada vez mais popularidade. Muitas pessoas adotam esse tipo de dieta devido a preocupações com a saúde, alergias alimentares ou intolerâncias específicas. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, centeio e na cevada e pode causar reações adversas em pessoas com doença celíaca, uma condição autoimune que afeta o intestino delgado.