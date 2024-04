No outono, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, é essencial cuidar da saúde para enfrentar as mudanças de clima e evitar doenças sazonais. Uma maneira de fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar é por meio do consumo de chás que, além de saborosos, são preparados à base de ingredientes ricos em nutrientes essenciais para o corpo. A seguir, confira algumas receitas!