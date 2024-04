As preces espíritas são um canal de comunicação com o plano espiritual, proporcionando conforto, orientação e fortalecimento em diferentes momentos da existência. Isso porque, por meio delas, é possível estabelecer uma conexão íntima com o divino, invocando a luz e a sabedoria dos guias espirituais para auxiliar nas adversidades, na busca por equilíbrio emocional e no desenvolvimento pessoal.