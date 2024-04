Com o “modo turbo”, a final do BBB 24 está cada vez mais próxima! O programa, que iniciou em janeiro com 26 participantes, garantiu muito entretenimento e memes nas redes sociais ao longo desses meses. O reality show alternou entre dinâmicas já conhecidas pelo público e novidades que exigiram que os brothers realmente se entregassem ao jogo. O resultado disso foram momentos icônicos que marcaram a edição. Abaixo, confira alguns deles!